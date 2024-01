Lecce, D’Aversa: ‘Il Cagliari deve trovare un Via del Mare ostile’

E’ un Lecce in piena emergenza quello che sfida il Cagliari in una gara che potrebbe dire tanto per entrambe le compagini in chiave salvezza. Dermaku e Sansone out per infortunio, Banda, Rafia e Touba in nazionale per la Coppa d’Africa. Unica nota lieta per Roberto D’Aversa i recuperi di Almqvist e Pongracic: tornati entrambi col gruppo, si dovrà valutare se farli partire o meno da inizio della gara.

Intanto, il tecnico giallorosso pensa al Cagliari: “Sarà importante l’aspetto mentale e la determinazione – attacca il tecnico giallorosso -. A Bergamo abbiamo disputato un’ottima gara, ma sarebbe un errore pensare che con il Cagliarti sia più facile. E’ necessario avere lo stesso atteggiamento e il massimo rispetto di una squadra che detiene un monte ingaggi doppio rispetto a quello nostro”.

Una gara delicata da affrontare con varie defezioni, ma con il vantaggio di giocare tra le mura amiche: “In questo momento siamo in emergenza: se Pongracic non dovesse star bene, giocheremo questo scontro salvezza con Blin adattato. Il sostegno del pubblico sarà fondamentale, lo stadio dovrà spingerci per andare oltre le nostre possibilità. Il Cagliari deve trovare un ambiente ostile che trascini i ragazzi: normale che un risultato pieno domani significhi punti doppi in carniere”.

In chiusura, D’Aversa dedica un passaggio a Claudio Ranieri, allenatore dei sardi: “E’ gran professionista, il simbolo dell’eleganza, un uomo da cui prendere esempio”.

