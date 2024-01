Taranto, Capuano: ‘Foggia più forte rispetto all’andata’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Il Taranto inaugura il 2024 con un derby. Sabato pomeriggio, infatti, il Pino Zaccheria di Foggia sarà teatro della sfida tra i padroni di casa e gli ionici. Entrambe le compagini non potranno contare sull’apporto dei propri sostenitori, per via della decisione del Prefetto di Foggia di far disputare l’incontro a porte chiuse: “Mi dispiace per l’assenza di pubblico”, ha ammesso il tecnico dei rossoblù, Ezio Capuano, nel corso della vigilia di presentazione del match: “Una partita senza tifosi è come uno spettacolo di Totò senza platèa. A noi è capitato spesso quest’anno e siamo stati defraudati e scippati. La cosa peggiore è stata giocare ogni tre giorni ma siamo riusciti ad ottenere punti impensabili anche in quella situazione”.

Foggia: “Dopo la sosta sono tutte gare strane. Domani sarà una sfida bella e affascinante, contro un Foggia nettamente superiore rispetto a quello affrontato a settembre. I derby sono sfide particolari e conosciamo tutti il valore dei nostri avversari, il quale non rispecchia la classifica attuale. Troveremo di fronte diversi giocatori che hanno sfiorato la promozione in Serie B lo scorso anno e mi auguro di riuscire a fare risultato”.

Indisponibili: “Ci sono numerose problematiche e arriviamo al match con il Foggia in una situazione drammatica. Siamo senza una punta, Cianci è squalificato e Samele non sarà della partita. In molti hanno avuto la febbre, alcuni verranno in panchina, ma ci inventeremo qualcosa”.

Classifica: “Il nostro obiettivo resta il raggiungimento dei playoff, ma non esistono limiti irraggiungibili. Finora siamo da Oscar, avendo ottenuto 33 punti nonostante tutti gli ostacoli. Il girone di ritorno è totalmente diverso, però non stravolgeremo nulla. Lavoriamo con umiltà, cercando di migliorare le prestazioni dei singoli e della squadra”.

Under e minutaggio: “Abbiamo dovuto costruire un parco under totalmente nuovo in pochi mesi, ma non abbiamo sbagliato le valutazioni. Siamo stati sfortunati: Bonetti sarebbe dovuto essere determinante e si è infortunato, anche Heinz. Abbiamo cercato giocatori importanti, tra cui Leoni della Juve Stabia e altri che sono andati in B, anche se non giocano. Sono dell’idea che i giocatori giovani, se forti, debbano giocare, senza andare alla ricerca di quattro spiccioli”.

Mercato: “Nel nostro spogliatoio si parla esclusivamente di calcio. Del mercato non me ne frega nulla: a Foggia giocheremo una partita difficilissima e sono concentrato su questa sfida. Cianci andrà via? Se dovesse partire sarebbe innanzitutto per una sua volontà. C’è qualcosa, ma nulla di ufficiale. Si è sempre comportato correttamente e posso solo ringraziarlo. Lo scorso 15 dicembre ho ricevuto una chiamata da una compagine blasonata di Serie C, che mi ha proposto la risoluzione del contratto con il Taranto. Tuttavia ho declinato la proposta, a mio avviso i sentimenti prevalgono su tutto”.

