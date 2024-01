Parco della Giustizia di Bari, bando entro l’estate

BARI – Cronoprogramma rispettato al secondo e bando d’appalto integrato in arrivo entro l’estate in modo da attivare la progettazione definitiva per l’avvio dei lavori. Non si perde tempo nella costruzione del nuovo Parco della Giustizia di Bari tra le caserme Capozzi e Milano di via Alberotanza, al quartiere Carrassi. Ad annunciarlo, direttamente il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

Sull’area, nei mesi scorsi sono state eseguite le demolizioni delle 26 strutture militari. Ora i tecnici sono al lavoro per definire i dettagli del progetto in base alle richieste degli uffici. Il parco della Giustizia – che prevede un fine lavori nel 2026 – è stato finanziato quasi interamente con fondi del Ministero per 400 milioni di euro. Permetterà di mettere insieme, su un’unica area, tutti gli uffici giudiziari del capoluogo, al momento dislocati in sette diversi edifici. Una volta completato il trasferimento, sarà infatti possibile abbattere la spesa per gli affitti passivi che, per i soli uffici giudiziari baresi, ammonta a circa 3,6 milioni di euro annui. Il progetto prevede la realizzazione di quattro edifici, costruiti secondo i più avanzati modelli di efficientamento energetico, sostenibilità ambientale e standard progettuali, e di un grande parco verde che si candida a diventare il più esteso della città.

