Una app per tracciale l’Evo degli ulivi monumentali pugliesi

BARI – Un’applicazione per smartphone, dedicata alla tracciabilità dell’olio extravergine prodotto dagli olivi monumentali pugliesi. L’ha realizzata, attraverso un progetto pilota, il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia. Al progetto hanno partecipato cinque aziende agricole che producono olio extravergine d’oliva nella Piana degli Olivi Monumentali di Puglia. Sono stati individuati gli alberi, regolarmente censiti e dopo le procedure di raccolta a mano, la molitura è avvenuta in microfrantoi, in grado di molire anche solo 50 chili di olive. In totale sono stati raccolti nella campagna olearia 2023 sui 14 alberi monumentali interessati dalla sperimentazione, ben 1.298 chilogrammi di olive, pari a 150,4 litri di olio extravergine d’oliva e ben 469 bottiglie di vario taglio.

Ai consumatori basterà scansionare il QR code presente sul collarino delle bottiglie di olio da 100, 250 e 500 ml e potranno visualizzare, attraverso l’App Ulìa, gli olivi monumentali dai quali le olive sono state raccolte, le diverse fasi della produzione, le foto a corredo e la scheda di ognuna delle cinque aziende agricole che hanno partecipato alla sperimentazione. Una serie di informazioni che consentono una tracciabilità consapevole

