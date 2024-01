Terzo mandato: Decaro annuncia battaglia

BARI – Il terzo mandato garantito ai sindaci per i comuni con meno di 15mila abitanti piace al presidente dell’Anci Antonio Decaro ma non lo soddisfa. Da quando il governo ha dato il via libera alla possibilità di una terza candidatura per i sindaci dei paesi entro i 15mila abitanti, il primo cittadino di Bari non ha nascosto la sua soddisfazione a metà. Già la scorsa settimana, in un post sui social, immortalato mentre saluta un bambino, aveva commentato: “Peccato, avrei voluto fare il sindaco della mia città per sempre. Sarà per la prossima vita”. Ora, a sette giorni di distanza, rincara la dose e in una missiva inviata ai quasi 8mila sindaci italiani annuncia di voler chiedere l’estensione per tutti: “Finalmente – scrive Decaro – viene data una risposta positiva alla richiesta che, per anni, l’Anci ha portato avanti a nome dei sindaci e si sana, almeno in parte, un vulnus democratico che abbiamo sempre giudicato gravissimo”. Dopo il prologo, il primo cittadino dice che “ora è arrivato il momento – però – di andare fino in fondo e chiedere l’estensione del numero dei mandati anche per i sindaci dei Comuni sopra i 15mila abitanti. Non si comprende – scrive – la disparità di trattamento nei confronti di soli 730 Comuni sul totale dei quasi 8.000: questa disuguaglianza appare ingiusta, immotivata e, probabilmente, anche incostituzionale. Siamo pronti a un’altra battaglia”. E così mentre il centrosinistra barese non ha ancora trovato la quadra su chi sostenere come candidato unico tra Laforgia, Petruzzelli e Leccese, è possibile che nelle prossime settimane arrivi il colpo gobbo direttamente dal primo cittadino uscente.

