Pallamano A/M Gold, Fasano: passaggio a vuoto anche col Bozen

La Junior Fasano non riesce a strappare punti nella trasferta contro il Bozen, uscendo sconfitta per 33-29 al termine di un match equilibrato ma segnato da alcuni passaggi a vuoto. La partita, valida per la prima giornata di ritorno della Serie A Gold 2024/25, si è disputata al PalaGasteiner, dove gli altoatesini hanno conquistato due punti importanti.

La gara si è aperta con il Bozen avanti 2-0, ma la Junior ha prontamente risposto, raggiungendo il pareggio sul 3-3 al 6’. Da lì in avanti, fino al 27’, le due squadre si sono alternate nel punteggio, con i pugliesi che si sono portati avanti per la prima volta al 10’ (4-5). Tuttavia, dopo un periodo di equilibrio, i padroni di casa hanno piazzato un break decisivo sul finire del primo tempo, chiudendo sul 14-12.

Nella ripresa, il Bozen ha ampliato il divario fino al +4 al 33’ (17-13). Nonostante i tentativi della Junior Fasano di rientrare in partita, il distacco è rimasto costante tra le due e le quattro reti. Nel finale, i biancazzurri si sono rifatti sotto, arrivando fino al -1 (30-29) a 90 secondi dalla sirena, ma i locali hanno resistito, chiudendo sul definitivo 33-29.

Al termine dell’incontro, coach Domenico Iaia ha analizzato con amarezza la prestazione: «Questa partita sintetizza la nostra stagione: alterniamo momenti di bel gioco ad altri in cui paghiamo caro blackout che ci impediscono di vincere gare equilibrate. Ora ci concentriamo sul prossimo impegno, dopo tireremo le somme».

Bozen-Fasano 33-29

Bozen: De Eherenstein, Trevisiol, Martinovic 7, Walcher 1, Zanon 8, Brantsch 1, Andelic, Zanetti, Sontacchi 4, Udovicic 11, Wiedenhofer, Tamanini, Gazzini 1, Galvan. All. Mario Sporcic.

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Rivan Rodriguez, Pugliese 6, Leban, Cantore 1, Marinho Da Cunha 9, Beharevic, Capello Cardozo 2, Mizzoni 8, Legrottaglie 2, Beorlegui 1, Montalto, Rubino. All. Domenico Iaia.

Arbitri: Carrino-Pellegrino.

Risultati 1a giornata di ritorno

Albatro Siracusa-Chiaravalle 34-19

Rubiera-Sassari 31-30

Bozen-Fasano 33-29

Cingoli-Cassano Magnago 26-28

Pressano-Merano 25-26

Conversano-Camerano 34-23

Eppan-Brixen 24-33

Classifica: Conversano e Cassano Magnago 24; Siracusa 22; Sassari e Merano 21; Bozen 20; Brixen 14; Fasano 13; Pressano 11; Eppan 9; Chiaravalle 6; Cingoli 5; Camerano 4; Rubiera 2.

Prossimo turno (14 dicembre): Brixen-Pressano, Junior Fasano-Secchia Rubiera (ore 17.30), Publiesse Chiaravalle-Macagi Cingoli, Camerano-Sparer Eppan, Cassano Magnago-Bozen, Alperia Black Devils Merano-Teamnetwork Albatro Siracusa, Raimond Sassari-Conversano.

