Futsal A/F, Bitonto: quaranta minuti di fuoco in casa del Kick Off

Sarà una sfida ad alta tensione quella che attende domenica le leonesse del Bitonto C5 Femminile. Nella 9ª giornata del campionato nazionale di Serie A femminile, le pugliesi affronteranno in trasferta la capolista lombarda Kick Off, imbattuta e a punteggio pieno con 21 punti.

Un match che si preannuncia cruciale: il Bitonto cercherà di tornare a casa con tre punti per ridurre il distacco in classifica, riaprire la corsa al primato e inviare un messaggio forte alle altre contendenti. La squadra allenata da Marzuoli arriva però con qualche rammarico dopo il pareggio casalingo contro il Falconara, il secondo consecutivo al Palapansini.

Marzuoli è consapevole della difficoltà della sfida: “Il Kick Off è una squadra compatta, meritatamente prima in classifica. Non si vincono partite difficili come quelle contro Falconara e Tiki Taka senza valori importanti. Noi dovremo essere attenti e sfruttare ogni occasione per ottenere il massimo risultato, anche per i tanti bitontini residenti a Milano che saranno presenti.”

Anche la capitana Lucilèia sprona le compagne: “Dicembre è un mese durissimo, come sapevamo. Siamo imbattute e abbiamo il miglior attacco, ma siamo quarte in classifica. Questo significa che dobbiamo fare ancora di più. Ogni squadra dà il massimo contro di noi, ma siamo il Bitonto e dobbiamo dimostrarlo in campo.”

La sfida sarà arbitrata da una terna tutta al femminile: Chiara Perona come primo arbitro, Antonella Manca come secondo e Carlotta Filippi al cronometro.

Appuntamento fissato per domenica 8 dicembre, ore 15:00, al Palamattei di San Donato Milanese. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author