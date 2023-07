Pallamano A/M: Conversano, ingaggiati Francelli e Ćwięka

È Edoardo Francelli l’ultimo rinforzo in ordine temporale per la Pallamano Conversano. Il team del presidente guarda al futuro inserendo tra le sue fila la giovanissima ala sinistra proveniente dalla formazione del Camerano. Edoardo, giovanissimo atleta classe 2004, con la Pallamano Camerano ha disputato il campionato di serie A2 nelle ultime due stagioni conducendo la squadra marchigiana alla promozione in Serie A Silver. Durante le Finali Nazionali U20, svoltesi a Chieti lo scorso giugno, Edoardo è stato eletto miglior ala sinistra della manifestazione. “Quando ho ricevuto la chiamata di Conversano ero entusiasta conoscendo la storia della società e la squadra che ho seguito spesso nel campionato di serie A Gold degli scorsi anni – dichiara la nuova ala biancoverde – a Conversano mi aspetto di migliorare, di lavorare molto su me stesso e per la squadra, mi aspetto di giocare a pallamano in una città che vive di questo e di calcare il terreno di gioco del Pala San Giacomo di fronte al pubblico conversanese che è sempre l’ottavo uomo in campo!”.

A pochi giorni dall’inizio della preparazione atletica fissata per mercoledì 26 luglio, la società è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta polacco Jakub Ćwięka, terzino sinistro, classe 1997 di 196cm proveniente dalla squadra polacca dell’SRS Orlen Upstream Przemysl. Jakub esordisce in Superliga polacca tra le fila dell’SPR Stal Mielec nella stagione 2015/16. Dopo quattro stagioni lascia Stal Mielec per proseguire il suo percorso di maturazione in seconda liga con l’SPR Grupa Azoty Tarnow con cui conquista la promozione in Superliga. Nelle stagioni successive è tra i migliori realizzatori del campionato prima con il KSZO Ostrewiec Swietokrzyski ed infine con l’SRS Orlen Upstream Przemysl. “Quando ho scoperto di avere l’opportunità di giocare nella Pallamano Conversano, uno dei migliori club d’Italia, sono stato molto felice. Questa è la mia prima squadra fuori dal mio paese, il club gioca per i massimi obiettivi e voleva darmi una possibilità la decisione è stata molto semplice”. Jakub prosegue: “Non sapevo esattamente come fosse il campionato italiano, ma sono riuscito a vedere alcune partite del Conversano la scorsa stagione e il suo gioco mi è sembrato molto dinamico. Ho letto molto sul club e sono molto felice di rappresentare una società così titolata come la Pallamano Conversano. Cercheremo di vincere il più possibile!”

