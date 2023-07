Canoa: LNI Taranto, un fine settima di successi in Calabria

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per i ragazzi della canoa della Lega Navale Italiana Sezione di Taranto, che si sono messi in luce nella 2a tappa Nazionale canoagiovani a Mormanno (provincia di Cosenza) conquistando un totale di 13 medaglie: 5 ori, 2 argenti e 6 bronzi e palesando sensibili miglioramenti rispetto alle precedenti prestazioni.

La “cartina di tornasole” del livello sempre più elevato delle prestazioni degli atleti della LNI sez. Taranto è costituito dai tempi fatti registrare nelle gare: il muro del minuto è stato abbattuto nei 200 metri per più volte, il K2 della coppia Alahoumami Gioele e Alessandro Tomai, dopo l’argento di maggio a Castel Gandolfo, in questo weekend ha bissato l’oro nei 200 facendo il record personale in 58” dimostrando una netta superiorità piazzandosi davanti alla Marina Militare, alle Fiamme Gialle, Polizia di Stato e Circolo Aniene.

Prima medaglia nazionale anche per Alessandro Gallo e Gabriele Tedesco che hanno conquistato il bronzo. Oltre al cospicuo bottino di medaglie sono stati tanti i podi sfiorati per pochissimi centesimi; da sottolineare che tutti i ragazzi hanno migliorato le loro prestazioni sotto l’aspetto cronometrico.

Tra le curiosità e le note di colore dell’evento quella che ha visto coinvolto Alessandro Tomai, il quale all’arrivo della gara ha emulato il tuffo di Beniamino Bonomi (oro nel K2 alle Olimpiadi di Sidney 2000) con Antonio Rossi, il quale nella giornata di martedì vedendo il video sui social ha scritto a Tomai complimentandosi per la vittoria.

Archiviati i successi in Calabria, i ragazzi di coach Daniele Nasole sono tornati in acqua per i consueti allenamenti per preparare il Trofeo delle Regioni e le finali canoagiovani che si terranno a settembre a Caldonazzo (TN).

