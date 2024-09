Pallamano A/Gold: Fasano ko, Supercoppa 2024 al Brixen

Il Brixen conquista la Supercoppa 2024 di pallamano, superando i campioni d’Italia della Junior Fasano con un netto 39-32 nel proprio palazzetto. Gli altoatesini partono subito forte, portandosi sul +3 dopo soli 6 minuti (3-6) e raddoppiando il vantaggio all’11’ (4-10), grazie a una difesa del Fasano poco efficace e a una scarsa vena realizzativa. Il divario si amplia ulteriormente al 13’ (5-13), mettendo subito in salita la partita per la squadra pugliese.

La Junior Fasano riesce a entrare in partita solo nella seconda parte del primo tempo, riducendo lo svantaggio prima a -6 (9-15 al 18’) e poi a -5 (15-20 al 26’), senza però riuscire a capitalizzare le occasioni per avvicinarsi ulteriormente. Il Brixen riesce a chiudere il primo tempo con un margine di +7 (15-22).

Nella ripresa, il Brixen riprende subito il controllo, riportandosi sul +8 al 32’ (16-24). Tuttavia, un break di 6-1 tra il 33’ e il 39’ permette alla Junior di rientrare in partita (22-25), riaccendendo le speranze. Candido De Oliveira, autore di 15 reti, trascina i biancoverdi che tornano sul +5 al 42’ (22-29). Nonostante i tentativi di Junior Fasano di mantenersi in scia (26-29 al 47’, 28-31 al 50’), la squadra non riesce mai a ridurre il distacco sotto i tre gol.

Nel finale, il Brixen chiude definitivamente la partita con un parziale di 5-0, portando il punteggio sul 28-36 al 55’. Il match si conclude sul 32-39, decretando la vittoria del Brixen.

Per la Junior Fasano sfuma così la possibilità di conquistare la Supercoppa per la seconda volta, ora la squadra dovrà concentrarsi sul campionato, che inizierà il prossimo 7 aprile con la sfida casalinga con il Bozen. “La partita è stata condizionata da una difesa non all’altezza e dai troppi errori nei tiri facili, soprattutto nei primi 20 minuti. Ora dobbiamo lavorare duramente in vista del campionato”, ha dichiarato il coach Domenico Iaia.

Tabellino

Junior Fasano – Brixen 32-39 (15-22 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 4, Rodriguez 2, Pugliese 8, Leban, Notarangelo 2, Nardelli, Cantore 7, Marinho Da Cunha 6, Beharevic, Mizzoni, Legrottaglie, Beorlegui 3, Montalto. All.: Domenico Iaia.

Brixen: Azzolin 1, Della Vecchia 3, Arcieri 4, Candido De Oliveira 15, Canete 3, E. Iballi 4, A. Iballi 5, Sader, Basic 3, Voliuvach, Muehloegger, Sozio 1, Lubinati. All.: Pierandrea Izzi.

Arbitri: Dionisi-Maccarone.

