Carmine Barbone trionfa a sorpresa al Tricolore di Torricella

Torricella (TA) – In una sfida emozionante e ricca di colpi di scena, il giovane talento di Benevento, Carmine Barbone, ha conquistato il Trofeo Mare e Motori, imponendosi sul mini autodromo Pista Fanelli di Torricella, in provincia di Taranto.

Il 19enne, al volante della sua Formula Gloria B5 e rappresentante della scuderia Tramonti Corse, ha fatto registrare un tempo complessivo di 8’41.61, ottenuto grazie alle ottime prestazioni in gara 1 e gara 3, sufficiente per superare di un soffio il campione italiano in carica, Donato Argese. Quest’ultimo, alla guida per la Fasano Corse, ha chiuso con un tempo totale di 8’42.20, accumulato nelle gare 2 e 3, cedendo la vittoria al giovane avversario per meno di un secondo.

“Questa è stata la mia terza gara in assoluto in carriera e non salivo su una macchina da un po’”, ha dichiarato un incredulo Barbone, “Non credevo di vincere. La scelta di montare per la prima volta le gomme Pirelli si è rivelata decisiva, consentendo una perfetta resa dell’assetto della vettura. Sono felicemente sorpreso di questo successo che premia gli sforzi di tutto il team”.

Sul podio, al terzo posto, è salito il driver di Agerola, Rome Cioffi, alla guida della Radical Prosport per la Vesuvio Corse. La top five è stata completata dal fasanese Antonio Colucci su Formula Arcobaleno e dal lucerino Giuseppe Palumbo con la sua Chiavenuto Suzuki. Tra i protagonisti della giornata, anche il campano Pasquale Amatruda su Radical, che ha chiuso al sesto posto, mentre il settimo posto assoluto e la vittoria tra gli Under 23 sono andati al monopolitano Francesco Rollo, su Radical SR4.

Spettacolo anche tra i kart cross, con Niccolò Pezzuto, leader della classifica tricolore 24, e Lorenzo Mansueto della New Apulia Corse, rispettivamente ottavo e nono. A chiudere la top ten è stato Vito Pastore, leader della categoria E 1 Italia su Renault R5 Gt Turbo.

Tra le donne, primato femminile per Milena Palumbo, che nonostante problemi al cambio della sua Viali, ha concluso al tredicesimo posto. Sul podio femminile anche Francesca Remigio e la campionessa italiana Giulia Candido. La giornata ha visto inoltre il successo del salentino Francesco Marotta nella Speciale Slalom e del lucano Nichi Icuchi nel gruppo N. La categoria Racing Start è stata dominata da Giovanni Giuliano su Citroen Saxo Vts 1.6, mentre il giovane esordiente sedicenne Pietro Semeraro ha superato brillantemente la prova con la sua Fiat 500 bicilindrica.

