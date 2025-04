Padel B/F: Perugia non si presenta, vittoria a tavolino per il Bellaria Brindisi

Niente vibora, smash e punti spettacolari nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B femminile di padel tra Bellaria Brindisi e Perugia: la formazione umbra, infatti, non si è presentata sul campo, costringendo il giudice sportivo a decretare il 3-0 a tavolino per le brindisine, saldamente al comando del girone.

Un epilogo inatteso che ha lasciato l’amaro in bocca al team pugliese, desideroso di confermare sul campo la netta superiorità già dimostrata all’andata, quando il Bellaria si era imposto perentoriamente per 3-0 in terra umbra.

L’occasione è comunque servita per presentare ai tifosi Marina Guinart, numero 20 del ranking mondiale, alla sua prima uscita ufficiale con la maglia del Bellaria. L’atleta spagnola, pur non potendo competere in un match ufficiale, ha partecipato all’allenamento con le compagne, sotto la guida del direttore tecnico Marc Salart.

Il pubblico accorso in gran numero ha potuto assistere ad allenamenti intensi e spettacolari, con capitan Cascella e compagne che hanno messo in mostra colpi di alta scuola. L’evento si è chiuso con un momento conviviale insieme ai tifosi, con buffet offerto dal presidente Giorgino.

In classifica il Bellaria resta a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro, seguito dal Cagliari (vincente contro Bologna), poi Bologna e Perugia ancora ferma a zero punti. Il prossimo appuntamento per le brindisine sarà il 4 maggio in trasferta proprio contro il Cagliari, in un vero e proprio scontro diretto per il primato assoluto nel girone.

