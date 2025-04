Sport, ambiente, salute: a Policoro oltre 3mila studenti per evento di Sport City

POLICORO – Una grande festa dello sport e dell’inclusione ha animato la città di Policoro, protagonista della seconda edizione dell’iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Sport City. Un evento che ha coinvolto oltre 3.000 studenti degli istituti comprensivi e superiori del territorio in 15 aree urbane, trasformate per l’occasione in palestre a cielo aperto.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, presente alla giornata inaugurale: «Lo sport è prevenzione, educazione civica, promozione della salute. Un autentico strumento di coesione sociale».

La manifestazione, ha spiegato Giordano, «è stata anche l’occasione per promuovere temi fondamentali come la sicurezza stradale, l’ambiente e la pace, grazie al coinvolgimento diretto della Polizia Locale guidata dal comandante Rosa Silletti, che ha garantito ordine e sicurezza con grande professionalità, pur operando con un organico ridotto».

Durante l’evento è stato lanciato un messaggio di speranza e impegno per la pace: in alcune aree verdi della città saranno piantati quattro alberi d’ulivo, in vista della Giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, celebrata il 6 aprile.

«L’attività fisica – ha ribadito Giordano – deve essere considerata un diritto universale e uno strumento fondamentale per il benessere individuale e collettivo, per costruire una società più giusta, inclusiva e solidale. Servono tutele pubbliche e maggiori risorse, anche per rafforzare i presidi come la Polizia Locale che rendono possibili eventi come questo».

L’appuntamento rientra nel percorso di avvicinamento al grande evento conclusivo in programma il 21 settembre, che vedrà ancora una volta lo sport al centro di una nuova visione di città sostenibile e attenta ai diritti di tutti.

