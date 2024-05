Pallamano A/Gold, Fasano: Gara 1 delle Finali Scudetto al Brixen

Gara 1 delle Finali Scudetto va al Brixen, che supera con il punteggio di 46-38 la Sidea Group Junior Fasano in un match ricco di reti ed equilibrato solo nella frazione iniziale.

Decisamente elevati i ritmi nei primi 30’, con i fasanesi, seguiti da un bel gruppo si sostenitori biancazzurri, che partono meglio allungando sullo 0-3 dopo 2’. Gli alto-atesini recuperano e piazzano il sorpasso con un analogo contro-breaktra 8’ ed 11’ (da 4-6 a 7-6), e la gara d’ora in avanti fluisce sui binari della parità​tra sorpassi e controsorpassi (10-10 al 15’, 15-15 al 21’).

Tra attacchi prolifici e difese poco efficaci, occorre attendere il 25’ per un nuovo +2, realizzato dai padroni di casa con la rete del 19-17, prologo del 21-20 con cui le due squadre giungono all’intervallo.

A rientrare meglio dagli spogliatoi è Brixen, che realizza prima un parziale di 5-1 tra 32’ e 36’ (portandosi sul 27-22), e poi un ancor più mortifero break di 4-0 tra 41’ e 44’ (33-25).​Sotto di 8 reti la Junior, stordita, non riesce più atornare in partita, con la parte conclusiva dell’incontro che vede i biancoverdi giungere fino al +10 (45-25 al 57’) e chiudere infine sul 46-38 tra gli applausi del gremito Palasport di via del Laghetto.

Per i fasanesi, consapevoli che la differenza reti non conta nulla in questi Play-Off, occorre resettare subito per presentarsi al meglio a Gara 2, in programma alle 19.00 di sabato 1° giugno davanti al pubblico amico del Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina. Ovvio obiettivo quello di impattare la serie, allungandola alla bella eventualmente in programma, sempre a Fasano, alle 20 di lunedì 3 giugno.

”Abbiamo interpretato molto bene la partita nel primo tempo, pur commettendo qualche errore – dichiara coach Vito Fovio -. In avvio di ripresa, complice qualche imprecisione arbitrale, abbiamo perso presa sulla gara e si è creato un divario importante: non ho apprezzato che i miei ragazzi non abbiano giocato fino alla fine. Sapevamo che qui era difficile, anche perché Bressanone ha tante rotazioni e riesce a mantenere meglio di noi la lucidità nel gioco anche con ritmi elevati, però, pazienza, analizzeremo cosa non ha funzionato e sabato venderemo cara la pelle per portare queste Finali a Gara 3”.

Brixen-Sidea Group Junior Fasano 46-38 (21-20 p.t.)

Brixen: Volarevic, Azzolin 1, Candido De Oliveira 12, Arcieri 6, Canete 7, E. Iballi 2, A. Iballi 3, Korbel 2, Sontacchi 2, Sonnerer 3, Muelhoegger 2, Puntainer, Stricker 6, Rufinatscha, Oberhollenzer, Lubinati. All. Michael Niederwieser.

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjorsson 4, Angiolini 6, Pugliese 4, Leban, Messina 1, Boggia, Nardelli, Cantore2, Marinho Da Cunha 11, Beharevic, Knezevic 7, Corcione 3, Rubino. All. Vito Fovio.

Arbitri: Cardone-Cardone.

Finali Play-Off​

Gara 1: Brixen-Sidea Group Junior Fasano 46-38.

Gara 2 – 1° giugno.

Gara 3 – 3 giugno: Sidea Group Junior Fasano-Brixen.

2° turno Play-Out​

Gara 1: Trieste-Macagi Cingoli 28-29.​

Gara 2 – 1° giugno,

Gara 3 – 3 giugno: Macagi Cingoli-Trieste.

