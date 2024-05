Futsal A/F, 40 minuti di fuoco separano il Bitonto dalla finale scudetto

Potrebbero essere i quaranta minuti decisivi quelli che andranno in scena al Pala “Pansini” di Giovinazzo, dove le leonesse del Bitonto C5 Femminile affronteranno le abruzzesi del GTM Montesilvano. Le leonesse devono resistere all’arrembaggio delle blues di Morgado per accedere alla finalissima del 9 giugno. Per il GTM, invece, è necessaria una vittoria per prolungare la serie a gara tre e mantenere vive le speranze di qualificazione alla finale.

Saranno quaranta minuti di fuoco a separare paradiso e inferno. Marzuoli, analizzando il match, sottolinea che in tre anni il Montesilvano (o Pescara) non ha mai perso a Giovinazzo, un dato che lo preoccupa. “Dovremo alzare il livello della nostra prestazione per ottenere un risultato positivo. Non sarà facile, sarà difficilissimo e avremo bisogno del sostegno del nostro pubblico per superare le difficoltà”.

Luciléia, capitano della squadra, avverte delle difficoltà del match: “Dovremo mantenere la concentrazione per tutta la partita, ogni distrazione può costarci caro. La nostra compattezza e unità di intenti saranno cruciali. I nostri tifosi ci chiederanno di non mollare fino all’ultimo secondo, dobbiamo dare tutto per la loro felicità”.

Ad arbitrare la partita saranno Pasquale Crocifiglio e Luca Petrillo, con Paolo De Lorenzo alle panchine e Francesco Saverio Mancuso al cronometro. L’appuntamento è al Pala “Pansini” di Giovinazzo per Bitonto C5 Femminile vs GTM Montesilvano.

