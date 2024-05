La scherma pugliese porta tre atleti alle Olimpiadi di Parigi

La notizia era nell’aria da tempo ma ora è arrivato il crisma dell’ufficialità. Tra i 24 convocati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 figurano tre nominativi nella sciabola legati alla scherma pugliese: il foggiano delle Fiamme Gialle Luigi Samele, la foggiana delle Fiamme Oro Martina Criscio e la friulana dell’Aeronautica Militare Michela Battiston, che si allena al Circolo Schermistico Dauno.

Per Gigi Samele è la terza Olimpiade in carriera: fu grande protagonista nella conquista della medaglia di bronzo a squadre a Londra 2012 mentre ai Giochi di Tokyo, nel 2021, si è aggiudicato l’argento tanto nella gara individuale quanto nella prova a squadre.

Per Martina Criscio e Michela Battiston è invece la seconda partecipazione ai Giochi dopo quella di Tokyo dove la sciabolatrice foggiana chiuse al 24° posto nell’individuale e al quarto posto nella gara a squadre; Battiston invece prese parte solo al team event.

Nicola Zanotti, commissario tecnico della sciabola, ha commentato così le sue scelte: «Ho voluto dare continuità nelle scelte puntando su chi ha contributo a conquistare il pass per Parigi. L’esperienza e la qualità di Samele sarà un punto di riferimento per gli altri Azzurri, Criscio e Battiston hanno meritato il doppio impegno».

Paolo Azzi, presidente federale, ha dichiarato: «Arrivare ai Giochi con 24 atleti, che è il numero massimo possibile, non era né semplice né scontato se si considera che gli unici a riuscirci siamo stati noi e la Francia padrona di casa. Siamo consapevoli di avere un potenziale che ci offre la possibilità di giocarci carte importanti in ogni gara».

Samele scenderà in pedana sabato 27 luglio per la prova individuale e mercoledì 31 per la gara a squadre; le date per Criscio e Battiston sono invece lunedì 29 luglio (individuale) e sabato 3 agosto (prova a squadre).

