Pallamano U17/F, Conversano alle finali nazionali di Chieti

Le giovani atlete della Pallamano Conversano alle Finali Nazionali Under 17 femminile in Abruzzo fino a domenica 2 giugno. La squadra, guidata da coach Esteban Alonso e da Enza Fanelli è stata inserita nel Girone D insieme a Laugen, Guerriere Malo e Salerno. La competizione assegnerà il titolo di campionesse d’Italia di categoria.

“Per le ragazze sarà una bella settimana, dove affronteranno un gruppo difficile contro delle squadre più importanti a livello nazionale e loro sono consapevoli che ogni partita sarà un punto di riferimento per migliorare dal punto di vista singolo e di squadra. Sicuramente l’obbiettivo sarà quello di essere competitive in ogni partita, senza perdere di vista l’importanza del loro percorso di crescita. Le ragazze vogliono fare esperienza e dire la loro in questa manifestazione”, ha dichiarato coach Alonso.

Questo il calendario degli incontri del Conversano nel girone D:

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO

ORE 17.30 | CONVERSANO – GUERRIERE MALO

GIOVEDÌ 30 MAGGIO

ORE 15.45 | SALERNO – CONVERSANO

VENERDÌ 31 MAGGIO

ORE 19.15 | CONVERSANO – LAUGEN (In diretta su pallamano.tv)

La prima del girone accede alle semifinali scudetto in programma nel pomeriggio di sabato 1 giugno. Domenica 2 giugno, invece, sono in programma le finali per l’assegnazione del titolo. Il campo centrale, la «La Casa della Pallamano» di Chieti, sarà coperto da live streaming per tutte le partite che lo interesseranno, comprese le semifinali del 1° giugno e le finali 1°-2° del giorno successivo. La diretta streaming è raggiungibile al seguente link: youtube.com/pallamanotvfigh. Il sito ufficiale della manifestazione: federhandball.it/finals.

