Atletica Conversano alla ‘Correndo tra i vigneti’ e ‘Corri Conversano’

Si è tenuta domenica scorsa per le strade di Adelfia la diciassettesima edizione della “Correndo tra i Vigneti”, gara podistica di 10 chilometri organizzata dall’ASD Atletica Adelfia e valida come quinta tappa del campionato regionale CorriPuglia 2024.

All’evento ha presenziato anche l’Atletica Conversano con ben otto podisti i quali hanno affrontato con grande determinazione il percorso approvato dalla Fidal Puglia.

Si tratta di Andrea Coletta, Nicola Creatore, Mario Daniele, Giovanni Manco, Maria Teresa Satalino, Tony Savino, Cosimo Sperti e Pierpaola Traversa, tutti molto abili nel portare al termine la gara con performance dignitose.

Da sottolineare, in particolare, le prove di Creatore, Savino e Manco, primi gialloneri a tagliare il traguardo, di Traversa, quinta classificata nella categoria SF 55 e di Daniele e Sperti, rispettivamente quinto e sesto nella categoria SM. Domenica prossima, invece, gli atleti conversanesi saranno di scena nel brindisino per la tredicesima edizione del Trofeo Città di Fasano, sesta tappa del campionato CorriPuglia e ottava tappa del circuito provinciale “Sulle vie del Brento”.

La gara, di fatto, inaugurerà un mese di giugno ricco di appuntamenti podistici tra cui spicca la primissima edizione della “Corri Conversano”, promossa e organizzata dall’Atletica Conversano e rientrante nel circuito Terra di Bari.

A tal proposito in settimana è partita ufficialmente la macchina organizzativa della manifestazione in programma il 23 giugno prossimo, manifestazione che sarà aperta sia agli atleti Fidal per quanto riguarda la gara agonistica di dieci chilometri, sia a camminatori e appassionati, ai quali verrà riservato un percorso di otto chilometri. I tesserati alla Fispes ovvero alla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, infine, potranno indifferentemente iscriversi ad una delle due competizioni previste.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author