Pallamano A/Gold, Fasano espugna Rubiera: primi punti della stagione

Esordio vincente in trasferta per la Junior Fasano, che supera il Secchia Rubiera con un netto 33-22 nella seconda giornata della Serie A Gold 2024/25. Un successo che porta i primi punti alla squadra pugliese nel nuovo campionato.

La partita disputata al PalaBursi ha avuto due volti: un primo tempo ricco di reti, complici difese poco efficaci, e una seconda frazione dominata dalla squadra biancazzurra. L’inizio del match è favorevole ai padroni di casa, che partono forte portandosi sul 4-1 al 5’. La Junior risponde, trovando il pareggio sul 4-4 dopo 8 minuti. Il copione si ripete con Secchia Rubiera avanti (9-6 all’8′, 11-8 al 16′), ma la Junior recupera, arrivando a condurre 12-13 al 21’. La prima metà della gara si chiude in equilibrio (17-17).

Nella ripresa, Secchia Rubiera segna per l’ultima volta il vantaggio sul 19-18 al 32’. Da qui in poi inizia il monologo della Junior Fasano, che subisce solo 5 reti nel secondo tempo. Tra il 32′ e il 44′ il team guidato da Zeljko Beharevic non concede nulla, portandosi sul 19-26 al 42’. Protagonisti Davide Pugliese e Joao Marinho Da Cunha, autori rispettivamente di 10 e 9 reti. Il vantaggio della Junior si amplia nell’ultimo quarto di gara, chiudendo la partita sul 33-22. Da segnalare l’esordio nel massimo campionato del giovane Andrea Guarini (classe 2007).

Al termine della gara, coach Domenico Iaia ha commentato: “Avevamo preparato bene il match, ma nel primo tempo abbiamo faticato in difesa. Nella ripresa abbiamo apportato i giusti accorgimenti, aumentando densità e intensità, favorendo anche le parate di Leban. Sono molto contento per i ragazzi, che hanno dato tutto nonostante una settimana difficile a causa di alcuni acciacchi.”

Secchia Rubiera-Junior Fasano 22-33

Secchia Rubiera: Rivi, Benci, Bortolotti, Errico 3, Oleari 3, Bartoli 3, Gonzalez Parra, Hila, Manzini, Giovanardi, Capello Cardozo 1, Moreno De La Santa Jimenez 5, Strada 5, Canelli, Mazzilli 1, Boni. All.: Luca Galluccio.

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 5, Rivan Rodriguez 4, Pugliese 10, Leban, Nardelli, Cantore 2, Marinho Da Cunha 9, Beharevic, Mizzoni, Beorlegui 3, Montalto.

Arbitri: Castagnino-Manuele.

Serie A Gold, risultati della 2a Giornata: Teamnetwork Albatro Siracusa-Alperia Black Devils Merano 30-24, Macagi Cingoli-Publiesse Chiaravalle 25-21, Bozen-Cassano Magnago 29-29, Sparer Eppan-Camerano 28-26, Pressano-Brixen 36-35, Secchia Rubiera-Junior Fasano 22-33, Conversano-Raimond Sassari (1/10).

Classifica: Raimond Sassari e Teamnetwork Albatro Siracusa 4, Cassano Magnago e Bozen 3, Brixen, Junior Fasano, Conversano*, Alperia Black Devils Merano, Pressano, Macagi Cingoli e Sparer Eppan 2**, Camerano, Publiesse Chiaravalle e Secchia Rubiera 0. *Una partita in meno, **Una partita in più.

Prossimo turno (21/09): Raimond Sassari-Sparer Eppan 29-24 (disputata l’11/09), Publiesse Chiaravalle-Bozen, Cassano Magnago-Junior Fasano (ore 17.15), Camerano-Pressano, Brixen-Teamnetwork Albatro Siracusa, Conversano-Secchia Rubiera (16/10), Alperia Black Devils Merano-Macagi Cingoli (16/10).

