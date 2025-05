Etichette sugli alimenti per garantire made in Italy

Uno stop definitivo ai raggiri costanti a danno dei consumatori. Coldiretti, con Campagna Amica, avvia una raccolta di firme per portare avanti una proposta di legge di iniziativa popolare sulla garanzia della sicurezza alimentare, della qualità del cibo, del made in italy, di una reale sana dieta mediterranea. L’obiettivo dunque è dire basta ai prodotti agroalimentari importati dall’estero ma spaccuati come italiani grazie alla norma attuale del cosice doganale che consente l’italianizzazione in seguite a minime trasformazioni avvenute all’interno dei nostri confini. Rendere obbligatoria invece l’origine con etichettatura di tutti gli alimenti in commercio nell’Unione europea

