Futsal B/M, Bernalda: Lodh Meric, ‘Desideravo tornare sono motivato’

“Nel momento in cui quest’anno ho avuto l’intenzione di rientrare nel gruppo ho incontrato il presidente Plati e subito mi ha dato l’ok per ricominciare a fare parte della squadra“. Queste le parole di Lodh Meric, ultimo rinforzo, almeno al momento, del Bernalda Futsal. Per lui, come per Davide Fusco, si tratta di un ritorno a casa dopo l’ultima esperienza vissuta in serie A2.

L’italo-argentino ritrova una squadra profondamente cambiata e anche i reduci dalle passate stagioni non sono più giovani promettenti ma calciatori scafati come Grossi:”Esatto…La rosa è diversa ma molto cazzuta, i giovani sono maturati parecchio grazie agli insegnamenti e consigli dagli atleti più esperti“.

Anche la categoria è cambiata, ora il Bernalda milita in serie B: “Mi ritrovo – prosegue Meric – in un campionato con molte squadre nuove ma penso che allo stesso tempo noi saremo sicuramente all’ altezza di non sfigurare. Questo ritorno lo desideravo e sono molto motivato, non vedo l’ora di rimettermi a pieno regime per dare una mano alla squadra“.

Sulle aspettative in vista della nuova stagione Lodh ha le idee chiare: “Il Bernalda è cresciuto molto grazie a mister Volpini che ci stimola giorno per giorno senza mai farci mollare un centimetro. Sono sicuro che seguendo i suoi dettami e lavorando sodo ci toglieremo molte soddisfazioni affrontando ogni partita di campionato a testa alta come abbiamo sempre fatto!”

