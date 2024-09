Futsal A/M, Manfredonia: Nenna si è guadagnato la Serie A

Il Vitulano Drugstore Manfredonia continua a distinguersi per la promozione di giovani talenti cresciuti nel proprio vivaio. Quest’anno, Eros Nenna farà parte della prima squadra. Classe 2004, Nenna ha compiuto quasi tutto il suo percorso di crescita nel settore giovanile del club sipontino, ad eccezione di una breve esperienza calcistica in Germania.

Al suo ritorno, la società e lo staff tecnico hanno scommesso sul suo potenziale, e Nenna ha ripagato la loro fiducia diventando un leader e un esempio per i suoi compagni delle squadre giovanili. La sua presenza è stata spesso fondamentale per mister David Ceppi, sia in Serie A2 che in A2 Élite.

Ora, alle porte della sua prima stagione nella massima categoria, la società è convinta che Nenna possa dare un contributo significativo alla squadra. La sua presenza è motivo di orgoglio non solo per il club, ma per tutta la città di Manfredonia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author