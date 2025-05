Tricase, intitolata la biblioteca comunale a Giuseppe Codacci-Pisanelli

Una giornata di celebrazioni a Tricase per l’intitolazione della biblioteca comunale a Giuseppe Codacci-Pisanelli, fondatore dell’Università del Salento, tra le figure più rilevanti della cultura e della storia locale.

La biblioteca comunale di Tricase ha un nuovo nome, “Giuseppe Codacci-Pisanelli”. Nelle scorse ore si è svolta la cerimonia di intitolazione della sede di via Micetti al politico e giurista di origini tricasine, che fondò l’Università del Salento.

Tra le figure più illustri della storia e della cultura locale del ventesimo secolo, le sue opere e la sua persona hanno rivissuto attraverso le parole e i ricordi del figlio, Vito, e delle massime cariche politiche, religiose e istituzionali presenti all’evento.

Nato nel 1913, fu membro dell’Assemblea costituente del ’46. Per più volte ricoprì i ruoli di deputato e ministro della Repubblica italiana. Nel ‘57 fu eletto presidente dell’Unione interparlamentare e nel ’62 sindaco di Tricase, la città da cui proviene la sua famiglia e a cui lui stesso fu profondamente legato fino alla sua scomparsa, avvenuta nell’88.

«Un uomo per la gente, – lo ha definito il professore universitario Hervé Cavallera -, una figura in grado di creare un ponte fra culture diverse per favorire lo sviluppo del territorio».

Ed è con la stessa prospettiva di crescita che il rettore Pollice, dell’ateneo salentino, ha lanciato un appello alla comunità: frequentare e vivere il più possibile le biblioteche comunali.

