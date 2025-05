Moto contro un ulivo, muore a 23 anni

La preoccupazione dei familiari si è trasformata in dramma all’alba di questa mattina quando un automobilista che attraversava la strada che collega Surbo a Torre Rinalda ha notato una moto per terra, poi un corpo. I carabinieri e i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto ma il loro intervento si è concretizzato nel constatare che per quel ragazzo non c’era più nulla da fare. La vittima – è stato immediatamente accertato- è Filippo Mastrangelo, 23 anni di Trepuzzi. Già ieri sera i genitori ne avevano denunciato la scomparsa. Il ragazzo era uscito a bordo della sua moto nel pomeriggio ma dopo ore di assenza non era più rientrato. Fatto, questo, che ha preoccupato i familiari giacché non era sua abitudine sparire senza dare spiegazioni. Il motivo si è poi rivelato nella mattinata di oggi. Quando militari e soccorsi sono arrivati ai piedi dell’albero di ulivo dov’era il ragazzo è sembrato subito evidente che il 23enne fosse andato a sbattere dopo aver perso il controllo della moto. Non sembra per pra ci siano ssgni di uno scontro con altri mezzi eventualmente allontanatisi dopo l’incidente. In ogni caso sono stati eseguiti tutti i rilievi e saranno controllate eventuali telecamere nell’area tutta intorno per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author