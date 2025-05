Isolamento sociale, controllo gratuito dell’udito

Evitare l’isolamento di gruppi sociali e anziani. In un periodo di grande difficoltà economica in cui in tantissimi scelgono di non curarsi al centro anziani di via Matera a Lecce si è organizzata una giornata dedicata al controllo gratuito dell’udito. Un’idea messa in campo dal comune con la collaborazione di un’azienda privata specializzata in soluzioni di questo tipo. Sono stati decine gli anziani a scegliere di farsi controllare per capire quali possibili soluzioni possono individuare per tornare a sentire i nipotini, parlare con gli amici, chiacchierare con i figli, ascoltare la messa. Le motivazioni erano le più disparate, l’obiettivo sempre lo stesso. Impedire ad una patologia di bloccare la vita sociale. E sono stati tanti anche alcuni adulti in età lavorativa a scegliere di approfittare di questa occasione. Um momento per ritrovarsi comunità anche nello scambio di esperienze e supporto reciproco abitando nello stesso quartiere

