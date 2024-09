Futsal C1/M, Grimal Barletta pronta per il campionato

La preparazione del Grimal Futsal Barletta per il campionato di Serie C1 si è conclusa con successo. La squadra di Mister Ciccio Vaccariello ha affrontato tre test precampionato, misurandosi con due formazioni di C2, Eraclio e San Ferdinando, e una di A2, Canosa. Le amichevoli hanno fornito indicazioni positive in vista dell’esordio in campionato, previsto per il 21 settembre al PalaBorgia contro il CUS Foggia.

