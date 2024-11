Pallamano A/Gold, esame Merano per il Conversano

È in programma sabato prossimo, 23 novembre, la dodicesima giornata di Serie A Gold, la penultima prima della conclusione del girone di andata. Conversano sarà impegnata sul campo dell’Alperia Black Devils attuale quinta forza del campionato.

I biancoverdi sono al lavoro per cercare di recuperare i diversi assenti nella vittoria contro Chiaravalle, Bulzamini, Brenne e Di Giandomenico provando al contempo a conquistare punti fondamentali lontano

dalle mura amiche del Pala San Giacomo: “Stiamo bene – afferma il centrale Pablo Marrochi – la vittoria contro Chiaravalle ha fatto bene a tutto il gruppo, hanno acquisito fiducia anche compagni che hanno giocato meno ma che sono sempre protagonisti. Anche senza Bulzamini siamo riusciti a disputare un’ottima partita difensiva con il prezioso contributo dei nostri portieri e questo ci fa molto piacere, tuttavia adesso guardiamo già oltre”.

In casa Merano tanto entusiasmo dopo l’importante vittoria a Sassari della settimana scorsa che ha rilanciato gli uomini guidati da Jurgen Prantner a ridosso della zona Play-off. Recuperati negli ultimi match due pedine fondamentali come Nicola Fadanelli e Max Prantner, i diavoli neri proveranno ad accorciare ulteriormente la classifica della Serie A Gold: “A Merano ci aspetta una partita difficile contro una squadra

veloce e con una difesa molto intensa – conclude l’esperto centrale biancoverde – Proveremo a recuperare qualche acciaccato per preparare al meglio questa gara che dovremo disputare in maniera seria ed

intelligente approfittando dei punti deboli della squadra di casa”.

L’appuntamento per tutti i sostenitori biancoverdi è sabato 23 novembre alle ore 19.00 alla palestra Karl Wolf di Merano. Diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball

raggiungibile tramite la pagina www.pallamano.tv.

