Futsal A/F, trasferta lucana per Bitonto

Sarà ancora un sabato sera di campionato, quello che attende le leonesse del Bitonto C5 Femminile.

Nella settimana giornata del campionato nazionale di serie A, le neroverdi faranno tappa in Basilicata per affrontare le bianco blue del CMB Futsal.

Nonostante siano una matricola nella categoria, infatti, le materane guidate dall’ex Carol Cenedese, sono una delle squadre più in forma del torneo, come testimoniano i dieci punti conquistati finora, ultimo della serie, quello ottenuto la scorsa settimana in Puglia contro il Molfetta.

Ci sarà bisogno, dunque del Bitonto in formato tricolore per avere la meglio delle lucane e tornare poi in serata nella città dell’ulivo, col bottino pieno.

Leonesse, reduci dal pari scoppiettante della scorsa settimana contro il Pescara, che le ha permesso di prendersi la seconda piazza in classifica a quattro lunghezza dalla Kick Off capolista.

Vincere dunque, per far sentire il proprio fiato sul collo.

Gianluca Marzuoli reclama attenzione: Sabato pomeriggio dobbiamo pensare che è una squadra che è al sesto posto in classifica e che ha già vinto tre partite non ad una squadra neopromossa. Giocheremo in un palazzetto gremito sosterrà forte la loro squadra. Significa che dobbiamo approcciare con grande concentrazione la gara e le avversarie. Si avvicina un mese complesso per impegni, dobbiamo sfruttare questo mese per allenarci bene e mettere benzina nel motore.

Mansueto inquadra la partita in programma a Salandra: questo mese stiamo riuscendo ad allenarci con costanza durante la settimana. Praticamente sarà l’unico mese della stagione in cui non ci saranno nazionali o finali. E’ il momento per mettere le basi su quello che dovremo affrontare. Quello che riusciremo a raccogliere si inizia a preparare ora. Poi arriverà il campo. Intanto riuscire a giocare bene partite che nascondono tantissime insieme come quella di Sabato pomeriggio. Giocheremo contro l’entusiasmo e spensieratezza di vuole fare la partita della stagione contro chi ha già vinto. Questo ci costringe a stare sempre sul pezzo e dare il 120% in ogni partita. E’ stressante ma questa adrenalina positiva è anche il motivo per cui giochiamo.

Ad arbitrare la partita Francesco Saverio Mancuso primo arbitro, secondo Salvatore Freccia, al cronometro Antonio Dan Campanella.

Appuntamento a sabato 23 al palasaponara di Salandra. Calcio d’inizio alle ore 17.30 diretta streaming sul canale youtube della Divisione calcio a 5

