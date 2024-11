Volley C/F, la Dinamo Cab Molfetta a caccia del riscatto

Quattro punti sinora conseguiti e una classifica da smuovere per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. La Dinamo CAB Molfetta, ancora una volta, è chiamata alla reazione dopo la sconfitta interna conseguita contro l’Amatori Volley Bari. Un match non del tutto da disprezzare e da buttare, ma nel quale sono emersi segnali di crescita e di buon gioco, ma parallelamente anche quella difficoltà a non saper reagire ai momenti di difficoltà: tradotto, quanto accaduto nel terzo set. Domenica 24 novembre presso il Tensostatico Comunale di Corato , la Dinamo Molfetta affronterà la Polis Volley Corato. Un classico di questo campionato di Serie C Femminile, nonché una sfida che le molfettesi sono sempre riuscite ad aggiudicarsi negli ultimi anni. Come è noto, ogni stagione ha una storia a sé e proprio la sfida contro le neroverdi assume in questo momento grande importanza. Le due squadre hanno gli stessi punti in classifica, con lo stesso percorso fatto finora in questo torneo. Motivo per il quale la voglia di prevalere e di imporsi animerà la sfida tra i due teams. La Polis Volley Corato è una squadra giovane che in questa stagione ha deciso di cambiare il volto della guida tecnica affidata ai coach Ruggiero Passero e Gianni D’Oria. Per la Dinamo Molfetta, positive le ultime sedute di allenamento così come proficuo è stato il confronto tra staff tecnico, dirigenziale e squadra per ripartire al meglio ed evitare di continuare a commettere errori. Ai microfoni, nella consueta intervista pre match, ha parlato Maria Porta. «Il nostro gruppo squadra sta finalmente iniziando a compattarsi – ha affermato – così come ritengo importante la necessità di doversi far trovare pronte dando così al coach la possibilità di sfruttare al meglio le rotazioni. In vista del prossimo match contro Corato, sappiamo tutte di andare ad affrontare una bella squadra, determinata e dovremo necessariamente mettercela tutta. Nessuna squadra gioca per perdere e dunque va dato tutto il meglio di noi stesse». Sfida interna per la Prima Divisione Maschile della Dinamo Molfetta. I ragazzi di coach De Florio sabato 23 novembre alle ore 18.30 affronteranno il Sammarco Pallavolo presso la Palestrina del Pala Poli .

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author