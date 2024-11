Volley, B1/F, Bisceglie, attacco alla vetta

La Star Volley Bisceglie vuole prendersi subito un posto sul podio della classifica del gruppo D di Serie B1: la sfida “casalinga” in programma sabato 23 novembre, con inizio alle 19, sul parquet del PalaPanunzio di Molfetta, metterà la squadra di coach Breviglieri a confronto con l’Arzano vicecapolista. L’obiettivo è cogliere il quinto hurrà di fila.

Il colpo netto ai danni del fanalino di coda Pescara è stato subito archiviato dal team, consapevole della maggiore difficoltà dell’impegno con la formazione partenopea. Settimana molto intensa, marchiata a fuoco da un’attenzione sempre maggiore per i dettagli e per gli adeguamenti necessari ad un organico ritoccato nel profondo, con i necessari automatismi ancora in fase di definizione. Buone le impressioni suscitate dall’attività svolta negli ultimi giorni. Il supporto dei tifosi, pur costretti ad attendere per tornare sugli spalti del PalaDolmen, sarà ancora una volta essenziale.

«Sono entrata in corsa nel gruppo e dopo alcune settimane di lavoro è già emersa una buona intesa con le compagne. L’ottima accoglienza ricevuta dai dirigenti, dai componenti dello staff e dalle ragazze mi ha fatto subito comprendere di essere entrata in un ambiente familiare, molto positivo. Questo girone mi sembra particolarmente equilibrato. Stiamo crescendo attraverso il lavoro quotidiano in palestra. La partita con Arzano? Il pubblico si divertirà, ne sono certa».

La compagine campana è espressione di una tradizione pallavolistica rimarchevole, culminata con la presenza nel massimo campionato. Realtà consolidata del terzo livello nazionale, Arzano non scende sotto il quarto posto in regular season dal 2018-2019. Il roster affidato al trainer Francesco Eliseo è composto per la quasi totalità da giocatrici cresciute nel florido settore giovanile del club con l’inserimento di puntelli mirati in alcuni ruoli, come la centrale ex Pozzuoli Lara Gianfico e la laterale avellinese Giovanna Aquino. Tre i punti raccolti finora in trasferta, quelli del successo per 3-0 su Pescara mentre a Castellana è maturata una sconfitta (3-1).

La partita tra Star Volley Bisceglie e Arzano sarà diretta da Pasquale De Simone (primo arbitro sul palchetto) e Andrea Tavano (sul rettangolo di gioco).

