Eccellenza, tutto pronto per la 16^ giornata

Il Barletta continua a dominare la scena nel campionato di Eccellenza, con la Polimnia che resiste al secondo posto nonostante un distacco di 14 punti. Alle loro spalle, però, è bagarre nella zona playoff, dove la lotta si fa sempre più serrata.

La vittoria contro il Gallipoli nell’ultimo turno ha permesso al Galatina di salire sul gradino più basso del podio in totale solitaria e la trasferta di Ginosa può essere il viatico giusto per allungare ulteriormente la striscia di vittorie consecutive momentaneamente ferma a tre. Chi, invece, deve trovare la giusta reazione dopo l’ultimo passo falso è proprio il Gallipoli, all’ostacolo Atletico Racale. Sempre più in alto l’Unione Calcio Bisceglie che si prepara a ospitare il Massafra al “Di Liddo”, mentre per l’Acquaviva c’è il Foggia Incedit tra le mura amiche.

I fari della sedicesima giornata, però, saranno puntati sul “Trevisi” di Campi Salentina, dove il Brilla Campi – già reduce dall’ottimo pareggio contro la Polimnia – attende la capolista Barletta. Promette scintille anche l’incrocio del “San Sabino”, con Canosa da una parte e Novoli dall’altra: entrambe le squadre puntano a un piazzamento playoff.

Scongiurata l’ipotesi ritiro, il Corato è alla ricerca di ulteriore continuità contro il Manduria in trasferta. Stesso discorso per il Bisceglie di Loseto, chiamato a fare i conti con il suo passato. I nerazzurri, infatti, saranno ospiti del Bitonto, che dopo l’esonero di Bitetto, ha richiamato Francesco Modesto in panchina. A chiudere il quadro, oltre a Spinazzola-Polimnia, Molfetta-Arboris Belli.

