BARLETTA – Comincerà domani il processo a carico di Pasquale Rutigliano, il 33enne di Barletta che l’11 aprile 2022 ha ucciso il 43enne Giuseppe Tupputi, titolare di un bar in via Rionero. L’udienza preliminare dello scorso 6 aprile ha disposto il rinvio a giudizio per l’imputato. Durante l’incidente probatorio, il GUP del Tribunale di Trani Marina Chiddo ha analizzato la perizia psichiatrica a cura del dottor Francesco Carabellese, certificando la piena capacità di intendere e di volere di Rutigliano.

Nell’udienza filtro di venerdì 12 maggio, le parti potranno ammettere eventuali testimoni a processo, per poi passare alla fase dibattimentale. A difendere il 33enne imputato sarà l’avvocato Claudio Cioce, mentre la famiglia Tupputi verrà rappresentata dal legale Francesco Piccolo.

I fatti risalgono all’11 aprile dello scorso anno quando, in seguito all’ennesima, accesa discussione tra Rutigliano e Tupputi, il cliente ha esploso tre colpi di pistola verso il titolare del bar, uccidendolo sul colpo. Rutigliano è stato poi raggiunto dalle forze dell’ordine e arrestato nelle ore successive, confessando l’assassinio pochi giorni dopo, nonostante si fosse inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere.

