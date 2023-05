BARLETTA – Spacciava droga nel centro cittadino un 22enne di Barletta che è stato denunciato dal Commissariato di Polizia cittadino. Durante un’attività di controllo, gli agenti della squadra volante hanno notato un gruppo di ragazzini tra i 13 e i 15 anni in attesa di qualcuno nelle vie del centro. Dopo alcuni minuti, il 22enne ha raggiunto i minorenni a bordo di una bici elettrica, guidata contromano, consegnando loro una dose di marijuana estratta da un marsupio.

L’intervento della Polizia ha colto in flagrante il responsabile, che si è dato alla fuga appena è stato fisicamente raggiunto dagli agenti. Prima di dileguarsi, al giovane sono stati sottratti due borselli che contenevano 765 euro in banconote di piccolo taglio, un panetto di hashish per un peso di oltre 95 grammi, un cellulare, 11 dosi di marijuana per un peso di quasi 20 grammi e nove dosi di cocaina pari a quasi 5 grammi.

La Polizia ha denunciato il 22enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Controlli intensi nel centro di Barletta, tra i mercati della droga maggiormente dinamici e attenzionati.

