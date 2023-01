LECCE – Il personale Ata, ex organico covid che da giugno è rimasto senza occupazione, chiede nuovamente l’intervento delle istituzioni per poter tornare a lavorare, circa 360 i lavoratori coinvolti in provincia di Lecce e 2200 a livello regionale e per questo, hanno partecipato al sit-in di protesta, promosso dal Cobas, davanti alla sede di Lecce della Regione

Il sindacato, ha inoltre evidenziato, che dopo la mozione votata a maggioranza dal Consiglio regionale lo scorso 15 novembre, con la quale la giunta si era impegnata a discutere nella successiva Conferenza Stato-Regione la questione della categoria ATA, è calato il silenzio e su questo è intervenuto il Consigliere regionale Donato Metallo presente al sit-in.

