LECCE – La tecnologia e i giovani e la passione che hanno per questi nuovi strumenti è un connubio che può essere una grande risorsa per il futuro e può fare la differenza in diversi ambiti, questo il messaggio che il divulgatore scientifico Giancarlo Orsini ha lasciato a lecce in occasione della sua visita al “Salentia Future Fest” e un incontro con gli studenti con il suo evento “Megatrend – le forze che stanno cambiando il mondo”. Tecnologia e innovazione possibili e utili nei piccoli e grandi aspetti del quotidiano e anche qui i giovani – ha sottolineato Orsini – potranno avere un ruolo fondamentale.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email