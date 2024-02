Network Contacts di Molfetta, “salvi” 280 dipendenti

MOLFETTA – Niente più licenziamento per 280 dipendenti della Network Contacts di Molfetta. L’azienda ha deciso di interrompere la procedura di licenziamento collettivo, aperta lo scorso 11 agosto. La soluzione è stata possibile grazie al Contratto di Programma sottoscritto con la Regione Puglia che ha posto le basi per una inversione di tendenza rispetto alle difficoltà in cui si è ritrovata l’azienda nell’ultimo anno dopo il Covid. La Network Contacts è la seconda azienda più grande della Puglia in termini di occupati, con cinque mila dipendenti del territorio. La notizia arriva durante la sottoscrizione del provvedimento con la Regione con l’assicurazione – da parte del presidente Michele Emiliano – di un lavoro di vigilanza sul contratto.

