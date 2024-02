Lecce, presentato NAUTIGO, il salone nautico del Salento

Lecce – Tutto pronto per l’1-2-3, 8-9 e 10 marzo prossimi, ovvero i giorni in cui NAUTIGO tornerà in piazza Palio a Lecce, rappresentando nuovamente il Saone Nautico del Salento. La Manifestazione ospiterà per 6 giorni, articolati in due weekend consecutivi, l’eccellenza della produzione dei Cantieri nautici nazionali ed internazionali e presenterà i servizi e gli accessori più innovativi delle più importanti aziende del Settore. Sono previste anche un’ampia area dedicata al mondo della Pesca ed un’altra per gli Sport d’acqua, con tutte le più importanti novità. NautiGo sarà anche un importante momento di confronto per gli addetti ai lavori, con iniziative e convegni che toccheranno tematiche di forte interesse pubblico.

