Best Value Award, le imprese fanno crescere la Puglia

BARI – Innovazione sostenibile, apprendimento e cooperazione con il mondo della ricerca sono i fattori di successo delle aziende pugliesi. La nostra regione, rispetto alle regioni europee sue “pari” in termini di pil pro capite, dimostra di avere un vantaggio per numero di Pmi e start-up innovative, cresciute nell’ultimo quinquennio. La spesa delle imprese pugliesi in ricerca e sviluppo è in costante crescita: alcuni comparti manufatturieri regionali (nautica, ferroviario, aerospazio) hanno fatto registrare performance migliori rispetto al dato nazionale. È uno degli aspetti fondamentali che emerge dalla ricerca presentata a Bari da Imprenditore Smart in occasione della consegna dei premi alle aziende pugliesi migliori nella creazione di valore. La manifestazione Best Value Award Puglia è giunta alla terza edizione e si basa su una ricerca condotta sui dati di bilancio dell’esercizio 2022 che ha coinvolto oltre 15mila imprese pugliesi giungendo alla individuazione delle 40 aziende che hanno realizzato la migliore performance in termini di crescita

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author