Bari, conferire rifiuti per ottenere sconti nei negozi

BARI – Conferire per avere sconti. Dopo la fase sperimentale a largo 2 Giugno, arrivano in via Aristosseno, davanti al mercato di Santa Chiara di Japigia, due nuove eco – stazioni per la raccolta selettiva stradale di rifiuti da imballaggio in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro, promosse dal consorzio Conai in collaborazione con il Comune di Bari e Amiu Puglia. L’iniziativa, che segue quella sperimentale in largo 2 Giugno lanciata poco meno di due anni fa, coinvolge i cinque consorzi di filiera del sistema cui fa capo la raccolta dei materiali inclusi in questa attività progettuale. Attraverso le eco-stazioni, quindi, ciascun consorzio si occuperà della raccolta selettiva delle specifiche tipologie di imballaggio conferite dai cittadini.

