Muro Leccese, Odalis Soza è Miss Progress 2023 (video)

MURO LECCESE – Miss Progress International 2023 è Odalis Soza, del Nicaragua, 24 anni a novembre, studentessa universitaria di marketing. Sabato sera al Mercato delle Idee di Muro Leccese, in provincia di Lecce, si è aggiudicata la nona edizione mondiale di “Women for Progress – Donne a sostegno del mondo”, che valorizza i migliori progetti sui temi relativi a ambiente, salute e diritti umani. Odalis ha preso spunto dai problemi delle famiglie che vivono in povertà in Nicaragua a causa della bassa produttività agricola e ha proposto un progetto – valutato dapprima il migliore in ambito ambientale – che punta alla riforestazione e alla meliponicultura nella riserva naturale di Cerro Frio, tramite l’acquisto di 7.500 piante per raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile.

Nel corso della manifestazione organizzata dall’associazione tarantina “In Progress” presieduta da Giusy Nobile e diretta da Giuseppe Borrillo sono state premiate anche Kana Sagara (Giappone) per Salute, Kimberly Luna (Messico) per i Diritti umani, Nicole Herzan (Perù) per l’Integrazione culturale, Trixia Parmerola (Spagna) per Internet e Arya Naik (India) per il miglior Costume nazionale. L’evento ha goduto del patrocinio morale del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dell’U.N.A.R. (dipartimento antidiscriminazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri) e del presidente della giunta della Regione Puglia, Michele Emiliano ed è stato visto in diretta streaming in tutto il mondo. Prima di questo appuntamento le 20 finaliste hanno realizzato uno shooting fotografico con Antonio Zanata e visitato alcuni tra i luoghi più significativi del Salento, grazie anche alla collaborazione del Fondo Ambiente Italiano, dell’Associazione Marina Serra, della pro-loco di Leuca, della Fondazione IEO – Monzino di Milano e dell’Inner Wheel Club di Tricase. Durante la finale, le cui coreografie sono state curate da Giuseppe Carrieri, sono intervenuti il cantante Andrea Grassi, Mago Manisco e miss Progress International 2022 Francesca Speranza, vincitrice della scorsa edizione. All’evento hanno partecipato inoltre la presidente dell’Inner Wheel Club Tricase-Leuca Rossana Rossoni, la docente dell’Università Europea di Tirana Stela Karaj, l’urologo Stefano Luzzago (IEO) e i componenti di giuria Mariangela Martella, Anna Leo, Tatiana Bisanti e Fernando Sodero. A fine serata il sindaco di Scorrano Mario Pendinelli ha salutato le concorrenti al Museo delle Luminarie, fiore all’occhiello del Salento. https://www.antennasud.com/media/2023/09/finale-per-news.mp4

