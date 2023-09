Giochi del Mediterraneo: dopo il CONI, anche il Governo si tira fuori

Dopo il Coni, anche il Governo abbandona il comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo.

Con una lettera indirizzata a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, Davide Tiziano, presidente del Cijm Taranto 2026, Giovanni Malagò, presidente del Coni, e, per conoscenza, al ministro Raffaele Fitto e al commissario Massimo Ferrarese, Andrea Abodi, ministro dello sport, ha fatto sapere che «sono venute meno le ragioni della presenza di un rappresentante del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’attuale Comitato”. Una posizione presa d’intesa “con il ministro Fitto per le criticità riscontrate nella gestione organizzativa dei Giochi e dello stallo che ne è conseguito”.

In ogni caso, Abodi è “disponibile, su nuovi presupposti, a consentire la celere ricostituzione del soggetto organizzatore per garantire il rispetto delle scadenze previste per la realizzazione dell’evento sportivo». Ora, il comitato organizzatore deve decidere se sciogliersi, quindi rinunciare ai Giochi, oppure proseguire autonomamente.

