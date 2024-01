Monopoli, dal Cosenza in prestito La Vardera

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 dal Cosenza Calcio, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Dario La Vardera.

Nato a Palermo il 7 marzo 2002, terzino sinistro, cresciuto nelle giovanili del Palermo prima e del Cosenza poi, La Vardera ha giocato anche con Acireale (19 presenze e 3 reti in serie D) e Imolese (10 presenze in serie C). Sono 29, invece, le presenze tra prima squadra e Primavera con il Cosenza (8 apparizioni in Serie B nella stagione 2022/2023).

Indosserà nella sua esperienza a Monopoli la maglia numero 18.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp