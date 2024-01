Il Brindisi cede l’attaccante Golfo al Monterosi

Francesco Matteo Golfo è ufficialmente un giocatore del Monterosi. Golfo arriva in prestito dal Brindisi, dove ha giocato nella prima parte di questa stagione, totalizzando 9 presenze. In carriera, l’esterno offensivo classe 1994 ha vestito le maglie di Picerno, Juve Stabia, Potenza e Trapani, con cui ha esordito in Serie B.