Picerno, Tomei: “Col Foggia serviranno serenità e tranquillità”

Dopo il successo contro la Turris, il Picerno è a caccia del secondo successo consecutivo. Per farlo, i lucani dovranno invertire il trend dei risultati in trasferta, dove fin ora hanno ottenuto l’intera posta in palio solo in un’occasione. Uno stimolo in più per affrontare il Foggia con convinzione e determinazione. Questa l’analisi di Francesco Tomei, tecnico dei rossoblu, alla vigilia del match: “Giocheremo in uno stadio bello, dove si respira aria di calcio. Sarà una partita che si carica da sola, che cela grandi insidie per noi perché il Foggia è reduce da un periodo positivo. Affronteremo una squadra attrezzata, dovremo stare attenti e impostare un approccio positivo”.

Assenze: “Abbiamo delle defezioni in difesa, stiamo cercando di recuperare qualcuno e valuteremo dopo l’ultimo allenamento”.

Foggia: “Nella gara di domani dovremo essere bravi ad impattare subito. Il Foggia sarà carico, essendo reduce da risultati positivi, e lo Zaccheria è uno stadio che si fa sentire. Mi auguro che possa essere una bella partita, dovremo essere sereni e tranquilli e giocare come siamo abituati a fare”.

Nicoletti: “Siamo felici di averlo con noi. È un giocatore di esperienza e può ricoprire più ruoli. Per necessità, lo abbiamo impiegato da centrale e ha fatto molto bene. Per noi è molto importante perché abbiamo diverse assenze dietro. Mi auguro che non abbia più infortuni, è reduce da vari malori ma spero che trovi continuità. Nel pacchetto arretrato c’è bisogno di tutti, soprattutto di un giocatore di esperienza come lui”

Voto al girone d’andata: “Sono molto contento del campionato che stiamo facendo. Sono rammaricato per aver lasciato dei punti per strada ma stiamo facendo il nostro percorso. Stiamo crescendo anche sotto il punto di vista del gioco. Non do voti, il campionato può cambiare nel girone di ritorno e dovremo essere bravi ad adattarci immediatamente. Per ora sono contento, mi auguro di poter dire lo stesso a fine campionato”.

Mercato: “Analizziamo quotidianamente ciò che potremmo fare. Spero di poter fare il meno possibile, stiamo recuperando alcuni giocatori e saranno degli innesti per gennaio. Vedremo ciò che succederà, il mercato invernale è molto particolare e serve lucidità”.

