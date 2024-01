Monopoli, in entrata anche Arioli e Cubretovic

MONOPOLI – Altri colpi in entrata per il Monopoli dal Cosenza: Arioli e Cubretovic. Ecco la nota ufficiale del club biancoverde.

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Cosenza Calcio, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marin Cubretovic. Attaccante classe 2004, nato a Spalato (Croazia) il 18 aprile, Cubretovic è in Italia da gennaio 2023, quando il Cosenza lo ha prelevato dal RNK Split (società con la quale aveva esordito in prima squadra). Cubretovic ha collezionato complessivamente 22 presenze con la maglia della formazione Primavera del Cosenza tra campionato e play off.

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 dal Cosenza Calcio, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Arioli. Attaccante classe 2003, nato il 24 maggio a Nettuno e formato calcisticamente nelle giovanili di Aprilia e Cosenza, Arioli può contare 4 presenze e 1 gol nel campionato di Serie B 2023/2024 (in rete alla prima giornata, ad agosto scorso, con l’Ascoli). In totale ha 7 presenze e 1 gol con la prima squadra del Cosenza (compreso l’esordio in Coppa Italia contro la Fiorentina ad agosto 2021).

