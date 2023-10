Monologo del Foggia, un giovane Sorrento steso con cinque reti

FOGGIA – Gara senza storia allo “Zaccheria”, il Foggia supera in scioltezza, per 5-0, un Sorrento composto quasi per intero da elementi della formazione primavera. Cudini schiera la seconde linee che ben figurano dinanzi alla giovane squadra campana. Trascorrono appena trenta secondi, Idrissou crossa sulla testa di Embalo che non centra la porta. I satanelli insistono, al 7’ Vacca cerca Rossi con una deliziosa “trivela”, il centrocampista impatta male. 22’, Embalo ubriaca la difesa avversaria con una serie di finte e controfinte ottenendo il penalty dal quale nasce il vantaggio del Foggia. Un rigore tutt’altro che perfetto, così come la risposta di Del Sorbo che non trattiene la sfera. I rossoneri cercano immediatamente il raddoppio: Del Sorbo provvidenziale al 28’ prima su una botta di Odjer, poi sul tentativo ravvicinato di Idrissou. Il gol è nell’aria e giunge al 33’, Idrissou tocca per Rossi che non lascia scampo al portiere con un bolide diretto all’incrocio, una rete per palati fini quella realizzata dal centrocampista classe 2003 che sfiora la doppietta con una zuccata deviata in angolo al 39’. Due minuti più tardi Embalo si riaffaccia dalle parti di Del Sorbo ma una deviazione salva i campani. Maiuri cambia il portiere, dando spazio a D’Aniello, Cudini lancia diversi giovani, tra cui il diciassettenne Gerardo Agnelli, figlio dell’ex capitano rossonero Cristian. Il monologo dei dauni continua nella ripresa. Al 51’ Embalo serve la doppietta personale battendo l’estremo difensore campano con una conclusione che, prima termina sulla traversa, e poi atterra a giudizio dell’arbitro oltre la linea di porta. 56’, primo lampo del giovane Agnelli, D’Aniello risponde presente. Poker dei satanelli al 73’, il neoentrato Peralta riceve un ottimo assist da Agnelli e piazza la sfera direttamente all’incrocio, altra rete di pregevole fattura allo “Zaccheria”, ma non l’ultima. Il sinistro magico di Peralta colpisce anche all’86’, tiro a giro dritto all’angolino per la manita rossonera. Una perla che sigilla un match a senso unico, il Foggia passa al secondo turno di Coppa Italia dove troverà l’Avellino di Pazienza.

IL TABELLINO

Foggia (4-3-1-2): Cucchietti; Di Modugno, Papazov, Riccardi, Antonacci (1’st. Agnelli); Odjer (26’st. Pazienza), Fiorini, Rossi; Vacca (26’st. Schenetti); Idrissou (34’st. Brancato), Embalo (15’st. Peralta). All. Cudini.

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo (1’st. D’Aniello); Somma, Aiello, Pazzi (15’st. Di Martino), Sorrentino, Braccioforte (38’st. Ottieri), Crisci, Kone, Caravaca (31’st. Musto), Spina (15’st. Ilardi), Gallo. All. Maiuri.

Arbitro: Peletti di Crema.

Note: ammoniti: Idrissou (F), Schenetti (F).

Angoli: 9-0

Marcatori: 23’pt. Embalo rig. (F), 33’pt. Rossi (F), 6’st. Embalo (F), 28’st. Peralta (F), 41’st. Peralta (F).

