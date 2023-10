Il baby Monopoli non può nulla ad Avellino: passano gli irpini 3-0

Pronostico purtroppo rispettato. Un Monopoli imbottito di giovani cede 3-0 all’Avellino nel primo turno di Coppa Italia di Serie C ed esce dalla competizione. Di Mulè e Gori nel primo tempo e Sgarbi nella ripresa le reti degli irpini di Pazienza che passano così il turno. Biancoverdi in campo con il 3-4-2-1: Botis in porta, Angileri, Fornasier e Sorgente sulla linea difensiva, Cristallo e Di Benedetto esterni di centrocampo, Mazzotta e De Santis in mezzo, Peschetola e Depalo dietro l’unica punta Simone. Al 17’ il vantaggio avellinese è un gol dell’ex: sugli sviluppi di un angolo di Maisto Mulè anticipa tutti e porta in vantaggio la squadra di Pazienza. L’1-0 spiana la strada ai padroni di casa che sfiorano il raddoppio al 31’: cross da sinistra di Maisto, Gori da posizione favorevole spara altissimo. Al 43’ arriva il 2-0: Gori sfrutta uno scivolone di Fornasier, si libera facilmente di Angileri e da centro area la piazza alle spalle di Botis. Il secondo tempo sfila via abbastanza tranquillo: il tris definitivo lo piazza Sgarbi a due minuti dal 90’ con un gran tiro da fuori area. Finisce così con il Monopoli che adesso si gioca tantissimo nel derby di campionato contro il Foggia di domenica sera.

Coppa Italia Serie C 2023/2024 / Primo Turno

stadio “Partenio – Lombardi” / Avellino

mercoledì 4 ottobre 2023, ore 18,30

Avellino – Monopoli 3-0

Reti: 17′ pt Mulè (Ave), 43′ pt Gori (Ave), 43′ st Sgarbi (Ave)



Avellino (3-5-2): Pane; Ricciardi, Benedetti, Mulè; Mundula (24′ st Tozaj), Casarini, Maisto (35′ st Mazzocco), Pezzella (31′ st Palmiero), Sannipoli; Marconi (31′ st Sgarbi), Gori (24′ st Cancellotti).

All.: Pazienza.

A disp.: Pizzella; Lores Varela, Fusco, D’Amico.



Monopoli (3-4-2-1): Botis; Sorgente, Fornasier, Angileri; Cristallo, De Santis, Mazzotta, Dibenedetto; Peschetola, De Palo; Simone (35′ st Capobianco).

All.: Tomei.

A disp.: Alloj; Colaci, Leuzzi, Biundo, Mezzapesa, Guglielmi.



Arbitro: Giorgio Di Cicco Lanciano

Assistenti: Alessandro Rastelli Ostia Lido e Edoardo Maria Brunetti Milano

Quarto Ufficiale: Emanuele Velocci Frosinone





Ammoniti: – (Ave), Angileri (Mon)

Espulsi: -.

Recupero: 1′ pt, 2′ st

Angoli: 6 (Ave), 5 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 10/5 (Ave), 6/1 (Mon)

