US Lecce, la Primavera in dieci per 80′ perde 3-1 in Grecia

Il Pireo (Grecia) – I ragazzi di mister Coppitelli in 10 dal 16′ del pt per l’espulsione di Zivanovic, al 61′ riescono a trovare il momentaneo pareggio con il solito Pascalau. Il finale è 3 a 1 per i padroni di casa lascia ancora aperta il discorso qualificazione che verrà decisa nella gara di ritorno al Via del Mare il prossimo 25 ottobre.

OLYMPIAKOS – LECCE 3-1

RETI: 20′ Papakanellos (OLY), 61′ Pascalau (LEC), 71′ Kostoulas (OLY), 86′ Pnevmonidis (OLY)

Olympiacos (3-4-1-2): Sina; Koutsoulas, Koutsidis, Prekates; Koutsogoulas, Liatsikouras, Bakoulas, Alafakis; Papakanellos, Pnevmonidis; Kostoulas. A disposizione: Echarxos, Moyzakitis, Drosos, Darviras, Pleionis, Tanoulis, Panagakos. Allenatore: S. Sylaidopouls

Lecce (3-5-2): Lampinen; Zivanovic, Pascalau, Addo; Minerva, Gromek, Vulturar, Baxter, Agrimi; Burnete, Kodor. disposizione: Leone, Pacia, Borgo, De Vito, Perricci, Iasevoli, Russo. Allenatore: F. Coppitelli

