Fidelis Andria, inizio da sogno: brilla il reparto offensivo

La Fidelis Andria guarda tutti dall’alto in basso, spinta dalla forza e dalla qualità indiscutibile del suo reparto offensivo. 10 punti in quattro giornate, figli di una serie di tre vittorie e di un segno X, 10 gol segnati e appena tre subiti e la vetta della classifica riconquistata dopo una sola settimana di astinenza e attualmente condivisa con la Team Altamura di Giacomarro. Sognare un avvio migliore di questo era praticamente impossibile per una realtà che – è bene ricordarlo – fino a due mesi e mezzo fa non aveva ancora alcuna certezza da un punto di vista societario, né tantomeno uno stralcio di rosa o di progetto tecnico. Fondamentale, come detto pocanzi, l’apporto fornito fino a questo momento dall’attacco biancoazzurro, tra i migliori della categoria per ricambi e alternative.

Brilla in particolar modo la stella di Luca Sasanelli, capocannoniere del Girone H con quattro centri all’attivo, dei quali l’ultimo realizzato domenica 40 secondi dopo il fischio di inizio del derby con il Gravina: il classe 2004 gioca con una personalità non comune per la sua età e sembra saper segnare in tutti i modi. A ispirarlo ancora una volta – come già capitato precedentemente contro Nardò e Palmese – è stato Nicola Strambelli, l’uomo degli assist, l’idolo numero uno della tifoseria federiciana: suo il cross per il colpo di testa vincente dell’ex Monopoli e Sassuolo, sua anche l’intuizione di esterno che ha messo davanti alla porta Scaringella, un altro di quelli che ha iniziato con il piede premuto sull’acceleratore, per il provvisorio 2-0 ai murgiani. Tanta roba in attesa del primo gol in campionato. Farina può sorridere, anche perché dalla panchina chi subentra garantisce un rendimento simile: il riferimento è soprattutto per Martinez, esterno destro in gol tanto nella trasferta di Palma Campana quanto in quella di Casarano e pericolosissimo nel finale domenica scorsa. Il tutto, in attesa di rivedere i migliori Burzio e Jefferson, parsi fino a qui ancora lontani dal migliore stato di forma.

