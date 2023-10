Al Brindisi basta un rigore di Ganz, la Virtus chiude in otto uomini

Al Brindisi basta un calcio di rigore di Ganz per espugnare la Nuovarredo Arena di Francavila al termine di un match che i padroni di casa chiudono in otto uomini a causa di ben tre espulsioni. Pochissime rotazioni fra le fila dei padroni di casa, con mister Villa che rispetto a domenica fa solo tre variazioni: in campo Risolo, Polidori e Gavazzi, a discapito di Izzillo, Giovinco e Di Marco. Danucci risponde con in ampio turnover: fra i pali si vede l’ex Albertazzi, alla prima presenza stagionale, in attacco spazio al tridente Galano-Mazìa-Ganz. Dopo 50 secondi ci prova proprio Mazìa con un tiro che non sorprende Forte. Sul capovolgimento di fronte Artistico sciupa una buona occasione preferendo il passaggio al tiro: Bellucci era lì ad attenderlo. Altra chance per la Virtus al 34’: Artistico perde l’attimo e con il mancino conclude sull’esterno della rete. Al 42’ Polidori colpisce la traversa e sulla ribattuta Macca trova la risposta strepitosa di Albertazzi, che interviene sulla linea. Sul capovolgimento di fronte Mazìa va giù dopo un contatto con Biondi, per l’arbitro non ci sono dubbi: cartellino rosso per il numero 7 e calcio di rigore per gli ospiti. Dagli undici metri, allo scoccare del 45’, Ganz non sbaglia, spiazza Forte e porta il Brindisi in vantaggio. Sotto di un uomo all’intervallo Villa richiama in panchina Artistico e getta in mischia Izzillo, così da avere maggior equilibrio in campo. Al 4’ Mazìa calcia dalla distanza, trovando la respinta di Forte in corner. Al 12’ Polidori sottomisura non trova l’inzuccata giusta sugli sviluppi di un cross proveniente dalla destra. La missione rimonta dei padroni di casa si complicherà ulteriormente al 15’st quando De Marino verrà espulso per proteste in seguito ad un giallo sventolato in faccia a Polidori per presunto fallo in attacco dello stesso numero 10. Il Brindisi prova a chiuderla con Golfo, cui zampata termina sul fondo. Al 28’ Petrucci dalla distanza calcia al lato. Allo scoccare del 90’ Gavazzi salta più in alto di tutti ma conclude di poco al lato. Nel terzo dei cinque minuti di recupero i padroni di casa resteranno addirittura in 8 uomini, per via dell’espulsione di Forte. Quest’ultimo aveva inveito contro Mazìa dopo che quest’ultimo aveva calciato in porta a gioco fermo. L’ultima azione degna di nota è un tiro-cross di Zuppel che si spegne sul fondo. Il Brindisi strappa il pass per il secondo turno. Eliminazione per la Virtus, che avrà comunque tanto da recriminare.

VIRTUS FRANCAVILLA-BRINDISI 1-0 | IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte, Accardi, Gavazzi, Monteagudo, Biondi, Risolo, Fornito (25’pt Di Marco), Macca, De Marino, Polidori (18’st Zuppel), Artistico (1’st Izzillo)

In panchina: Lucatelli, Carretta, Lo Duca, Yakubiv, Vapore, Fekete, Latagliata, Giovinco

Allenatore: Alberto Villa

BRINDISI (4-2-3-1): Albertazzi, Vona, Gorzelewski, Bellucci, Monti, Cancelli, Petrucci, De Feo (11’st Golfo), Galano (11’st Moretti), Ganz (17’st De Angelis), Mazia

In panchina: Saio, Ceesay, Albertini, Bunino, Lombardi, Bizzotto, Valenti, Fall, Malaccari, Cappelletti, Nicolao, Costa

Allenatore: Ciro Danucci

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo

RETI: 45’pt Ganz ®

Angoli 1-3. Ammoniti: Gavazzi, Polidori, Monteagudo, Mazia. Espulsi Biondi per fallo da ultimo uomo, De Marino per proteste e Forte per reazione.

